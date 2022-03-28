В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19

Нужно быть готовыми к новой волне коронавируса в России, так как заболеваемость начинает расти в других странах, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

По его словам, заболеваемость растет в Европе, а также в регионах западной части Тихого океана.

При этом он отметил, что на данный момент в России фиксируется спад заболеваемости, но подчеркнул недостаточный уровень охвата вакцинацией (58%).