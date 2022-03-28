В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
Нужно быть готовыми к новой волне коронавируса в России, так как заболеваемость начинает расти в других странах, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов, передает РИА Новости.
По его словам, заболеваемость растет в Европе, а также в регионах западной части Тихого океана.
При этом он отметил, что на данный момент в России фиксируется спад заболеваемости, но подчеркнул недостаточный уровень охвата вакцинацией (58%).
Эпидемия коронавируса в России еще не закончилась, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционному вирусу имени академика В.И. Покровского.
Как отметила Попова, дальнейший рост заболеваемости наблюдается «каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru