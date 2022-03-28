В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ещё один препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира «Лагеврио». Соответствующие данные внесены в госреестр лекарственных средств.

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «эсперавир»

Согласно документу, начинать лечение капсулами «Лагеврио» желательно как можно раньше после подтверждения диагноза коронавирус и в пределах пяти дней от момента появления симптомов.

В инструкции к «Лагеврио» говорится, что данный препарат применяется «для лечения COVID-19, от лёгкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации».

Ранее беременность и период грудного вскармливания убрали из противопоказаний к вакцине «Спутник Лайт».

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ФОТО: pixabay.com
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