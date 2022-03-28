В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19
Министерство здравоохранения России зарегистрировало ещё один препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира «Лагеврио». Соответствующие данные внесены в госреестр лекарственных средств.
Согласно документу, начинать лечение капсулами «Лагеврио» желательно как можно раньше после подтверждения диагноза коронавирус и в пределах пяти дней от момента появления симптомов.
В инструкции к «Лагеврио» говорится, что данный препарат применяется «для лечения COVID-19, от лёгкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации».
Ранее беременность и период грудного вскармливания убрали из противопоказаний к вакцине «Спутник Лайт».
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