Беременным разрешили вакцинироваться «Спутником Лайт»

Беременность и период грудного вскармливания убрали из противопоказаний к вакцине «Спутник Лайт». Обновлённая инструкция к препарату опубликована в госреестре лекарственных средств.

Гинцбург рассказал, как часто следует прививаться назальной вакциной от COVID-19

Согласно документу, беременным можно вакцинироваться с 22 недели. Отмечается, что делать прививку следует в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода

Что касается кормящих женщин, то в инструкции говорится, что прежде чем сделать укол им необходимо оценить риски и пользу вакцинации.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила оценку вакцины «Спутник V» из-за технических сложностей, которые были вызваны санкциями в отношении России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБеременностьВакцинацияСпутник V
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры