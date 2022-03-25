Беременным разрешили вакцинироваться «Спутником Лайт»

Согласно документу, беременным можно вакцинироваться с 22 недели. Отмечается, что делать прививку следует в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода

Что касается кормящих женщин, то в инструкции говорится, что прежде чем сделать укол им необходимо оценить риски и пользу вакцинации.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила оценку вакцины «Спутник V» из-за технических сложностей, которые были вызваны санкциями в отношении России.