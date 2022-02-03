Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «эсперавир»
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «эсперавир» на основе молнупиравира. Об этом сообщается в госреестра лекарственных средств ведомства.
Дата госрегистрации - 3 февраля 2022 года. Препарат выпускается в форме капсул.
Производителем препарата является российская компания «Промомед».
Ранее в декабре 2021 года в США одобрили препарат «Молнупиравир» производства компании Merck. Он стал вторым препаратом от COVID-19 на американском рынке, который выпускается в форме таблеток. Первым пероральным препаратом в США стал Pfizer.
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