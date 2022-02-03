Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «эсперавир»

Максимальную торговую наценку на продукты в РФ могут ограничить 5% В Берлине заявили, что RT DE вещал в ФРГ без лицензии ООН обеспокоена гибелью мирных граждан при ликвидации США главаря ИГ в Сирии Пожар возник на территории Богоявленского собора в Москве Вандал дорисовал картину ученицы Малевича на выставке в «Ельцин Центре»