Новый рекорд заражений COVID-19 установлен в России
В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 29 935 человек. Это рекордный показатель за всю пандемию. Об этом сообщили в оперативной штабе.
Скончались 635 пациентов, к которых был диагностирован коронавирус. Это самый большой показатель с начала эпидемии. Выписаны были 26 980 человек.
Рекордные показатели отмечены по числу новых зараженных и в Москве - 8203. В Санкт-Петербурге - 3756 новых случаев, в Подмосковье 1538, пишет «Свободная пресса».
Накануне власти Санкт-Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru