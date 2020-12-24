Новый рекорд заражений COVID-19 установлен в России

Скончались 635 пациентов, к которых был диагностирован коронавирус. Это самый большой показатель с начала эпидемии. Выписаны были 26 980 человек.

Рекордные показатели отмечены по числу новых зараженных и в Москве - 8203. В Санкт-Петербурге - 3756 новых случаев, в Подмосковье 1538, пишет «Свободная пресса».

Накануне власти Санкт-Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19.







