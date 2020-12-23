В Петербурге назвали условие для смягчения ограничений по COVID
Власти Петербурга прокомментировали возможность смягчения ограничений по COVID в городе.
По словам зампреда городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, ограничения будут сняты «исключительно по рекомендациям Роспотребнадзора». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Ситов подчеркнул, что решение по снятию ограничений будет принято мгновенно, в частности для мест общественного питания. Однако на текущий момент тяжелая эпидемиологическая ситуация этого не позволяет, добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru