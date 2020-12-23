В Петербурге назвали условие для смягчения ограничений по COVID

Власти Петербурга прокомментировали возможность смягчения ограничений по COVID в городе.

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По словам зампреда городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, ограничения будут сняты «исключительно по рекомендациям Роспотребнадзора». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ситов подчеркнул, что решение по снятию ограничений будет принято мгновенно, в частности для мест общественного питания. Однако на текущий момент тяжелая эпидемиологическая ситуация этого не позволяет, добавил он.

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ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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