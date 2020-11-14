В России за сутки зафиксирован новый антирекорд - 22 тысяч случаев COVID-19

За сутки в России подтвердили 391 случай смерти у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За всё время эпидемии в стране погибли от COVID-19 32 834 человека.

В России за сутки выздоровления от коронавирусной инфекции и выписаны из стационаров 18 626 пациентов. В стране с начала эпидемии выздоровели 1 425 529.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда в Москве остановится рост числа заболевших коронавирусом.

«В июне в Москве – самом пораженном районе - антитела были всего у 26% населения, а сейчас в Москве порядка 60%. То есть еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться. Если удастся к этому моменту еще наладить массовую вакцинацию, то все это будет гораздо быстрее», - сказал Болибок.

