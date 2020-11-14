В России за сутки зафиксирован новый антирекорд - 22 тысяч случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки новый антирекорд - 22 702 случая инфицирования COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 1 903 253 случая коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
За сутки в России подтвердили 391 случай смерти у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За всё время эпидемии в стране погибли от COVID-19 32 834 человека.
В России за сутки выздоровления от коронавирусной инфекции и выписаны из стационаров 18 626 пациентов. В стране с начала эпидемии выздоровели 1 425 529.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда в Москве остановится рост числа заболевших коронавирусом.
«В июне в Москве – самом пораженном районе - антитела были всего у 26% населения, а сейчас в Москве порядка 60%. То есть еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться. Если удастся к этому моменту еще наладить массовую вакцинацию, то все это будет гораздо быстрее», - сказал Болибок.
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Заразились
1,9 млн+22 702 / сут.
Умерли
32 834+391 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 626 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru