Иммунолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в Москве

Популяционный иммунитет к коронавирусу в разных регионах составляет от 5,1% до 65,3%, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян. Выяснилось, что если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2%, то ко второму достиг 5,1–65,3%. В 15 регионах отмечен рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда в Москве остановится рост числа заболевших коронавирусом.

«В июне в Москве – самом пораженном районе - антитела были всего у 26% населения, а сейчас в Москве порядка 60%. То есть еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться. Если удастся к этому моменту еще наладить массовую вакцинацию, то все это будет гораздо быстрее», - сказал Болибок.