Иммунолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в Москве
Иммунолог-аллерголог рассказал в эфире НСН, когда популяционный иммунитет в российской столице выйдет на необходимый уровень.
Популяционный иммунитет к коронавирусу в разных регионах составляет от 5,1% до 65,3%, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян. Выяснилось, что если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2%, то ко второму достиг 5,1–65,3%. В 15 регионах отмечен рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда в Москве остановится рост числа заболевших коронавирусом.
«В июне в Москве – самом пораженном районе - антитела были всего у 26% населения, а сейчас в Москве порядка 60%. То есть еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться. Если удастся к этому моменту еще наладить массовую вакцинацию, то все это будет гораздо быстрее», - сказал Болибок.
Он пояснил, что рост популяционного иммунитета зависит от коэффициента передачи и от тех ограничительных мер, которые принимают власти, чтобы снизить дефицит коечного фонда в больницах. По его словам, чтобы начался спад числа зараженных коронавирусом, нужно иметь популяционный иммунитет на уровне 75-80%, тогда инфекция начнет затухать.
Болибок напомнил, что в России тактика борьбы с коронавирусом заключается в том, что власти сдерживают рост числа заболевших, чтобы система здравоохранения смогла обслужить всех тяжелых больных.
В Москве за минувшие сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса, в городе за сутки умер 71 человек, а всего – свыше 7,5 тысяч.
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