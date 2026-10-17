МО: ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль сразу восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, а бойцы из «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Алексеево-Дружковка в ДНР.