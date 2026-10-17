МО: ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль сразу восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, а бойцы из «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Алексеево-Дружковка в ДНР.

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Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Добропольем, Первомайским и Сергеевкой в ДНР, а «Востока» — над Великомихайловкой в Днепропетровской области.

Также было освобождено село Малокатериновка в Запорожской области. В операции приняли участие подразделения группировки войск «Днепр», добавили в министерстве.

Ранее в МО сообщили, что российские военные поразили крупнейшее металлургическое предприятие Украины «Запорожсталь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
ТЕГИ:Минобороны РФВоенныеДНРСпецоперация

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