МО: ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль сразу восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, а бойцы из «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Алексеево-Дружковка в ДНР.
Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Добропольем, Первомайским и Сергеевкой в ДНР, а «Востока» — над Великомихайловкой в Днепропетровской области.
Также было освобождено село Малокатериновка в Запорожской области. В операции приняли участие подразделения группировки войск «Днепр», добавили в министерстве.
Ранее в МО сообщили, что российские военные поразили крупнейшее металлургическое предприятие Украины «Запорожсталь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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