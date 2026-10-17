Режиссер «Голодных игр» экранизирует «Красное восстание»
Киностудия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию популярной книжной серии «Красное восстание» (Red Rising). Режиссером первой картины выступит Фрэнсис Лоуренс, известный зрителям по нескольким частям франшизы «Голодные игры» и фантастическому триллеру «Я - легенда».
Сценарий фильма напишет Джастин Роудс. Сюжетной основой станет дебютный роман Пирса Брауна, опубликованный в 2014 году. На сегодняшний день вселенная насчитывает шесть книг, а седьмой и финальный том под названием «Красный бог» (Red God) в настоящее время находится в процессе написания.
Действие истории разворачивается в мрачном научно-фантастическом будущем, где человечество колонизировало другие планеты, а общество жестко разделено на цветовые касты. Представители низшей ступени, «красные», вынуждены работать рабами на марсианских шахтах, в то время как генетически усовершенствованные «золотые» безраздельно правят Солнечной системой и ведут междоусобные войны.
В центре сюжета оказывается шахтер Дэрроу с Ликоса. Пережив тяжелую утрату, он присоединяется к повстанческому движению, чтобы отомстить правящей элите. Для этого герою предстоит пройти мучительную физическую трансформацию и стать одним из «золотых». Внедрившись в элитную военную академию, где молодых людей подвергают жестким испытаниям, Дэрроу намерен подняться по иерархической лестнице и разрушить несправедливую систему изнутри.
Ранее экранизация поэмы Гомера «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана, собрав в прокате более $1,1 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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