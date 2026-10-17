Режиссер «Голодных игр» экранизирует «Красное восстание»

Сценарий фильма напишет Джастин Роудс. Сюжетной основой станет дебютный роман Пирса Брауна, опубликованный в 2014 году. На сегодняшний день вселенная насчитывает шесть книг, а седьмой и финальный том под названием «Красный бог» (Red God) в настоящее время находится в процессе написания.

Действие истории разворачивается в мрачном научно-фантастическом будущем, где человечество колонизировало другие планеты, а общество жестко разделено на цветовые касты. Представители низшей ступени, «красные», вынуждены работать рабами на марсианских шахтах, в то время как генетически усовершенствованные «золотые» безраздельно правят Солнечной системой и ведут междоусобные войны.

В центре сюжета оказывается шахтер Дэрроу с Ликоса. Пережив тяжелую утрату, он присоединяется к повстанческому движению, чтобы отомстить правящей элите. Для этого герою предстоит пройти мучительную физическую трансформацию и стать одним из «золотых». Внедрившись в элитную военную академию, где молодых людей подвергают жестким испытаниям, Дэрроу намерен подняться по иерархической лестнице и разрушить несправедливую систему изнутри.

Ранее экранизация поэмы Гомера «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана, собрав в прокате более $1,1 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».