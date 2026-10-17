МО: ВС РФ уничтожили 654 дрона ВСУ, снаряд HIMARS и безэкипажный катер
ВС РФ за минувшие сутки уничтожили 654 украинских беспилотника, реактивный снаряд HIMARS и безэкипажный катер ВМС Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией, места хранения беспилотных летательных аппаратов и нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 17 октября силы ПВО уничтожили 610 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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