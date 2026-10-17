Трамп сам наносит макияж, чтобы не выглядеть как мертвец
Президент США Дональд Трамп признался, что сам наносит макияж перед выходами на публику, чтобы не выглядеть слишком бледно. Об этом Трамп заявил 16 октября во время выступления на предвыборном митинге сторонников Республиканской партии в штате Джорджия.
«Если не нанести хотя бы немного, то будешь похож на мертвеца. И я не хочу так выглядеть», - приводит слова Трампа Fox News.
Буквально за день до этого Трамп заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем, однако позже поспешил назвать это заявление шуткой. В мае регулярный медицинский осмотр главы государства не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп мог бы занять первое место в рейтинге интеллекта среди всех американских президентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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