Трамп сам наносит макияж, чтобы не выглядеть как мертвец

«Если не нанести хотя бы немного, то будешь похож на мертвеца. И я не хочу так выглядеть», - приводит слова Трампа Fox News.

Буквально за день до этого Трамп заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем, однако позже поспешил назвать это заявление шуткой. В мае регулярный медицинский осмотр главы государства не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп мог бы занять первое место в рейтинге интеллекта среди всех американских президентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».