Вылетевшие в РФ 5 самолетов Turkish Airlines развернулись обратно в Турцию

Речь идет о рейсах, вылетевших из Антальи в московский аэропорт «Внуково». Известно, что один из этих самолетов приземлится в Стамбуле.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе» написал, что ночью 17 октября на подлете к российской столице было сбито 144 украинских беспилотника.

До этого, 14 октября, сразу десять пассажирских самолетов, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись в воздухе из-за введенных в аэропорту «Внуково» ограничений. Отмечается, что экипажи приняли решение о возвращении, когда самолеты уже пролетали над Польшей, Литвой, Белоруссией и Псковской областью в РФ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в субботу в московских аэропортах из-за налета БПЛА ВСУ задержали и отменили более 370 рейсов.