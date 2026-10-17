Вылетевшие в РФ 5 самолетов Turkish Airlines развернулись обратно в Турцию
Пять самолетов авиакомпании Turkish Airlines, которые вылетели в Россию, развернулись обратно в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
Речь идет о рейсах, вылетевших из Антальи в московский аэропорт «Внуково». Известно, что один из этих самолетов приземлится в Стамбуле.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе» написал, что ночью 17 октября на подлете к российской столице было сбито 144 украинских беспилотника.
До этого, 14 октября, сразу десять пассажирских самолетов, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись в воздухе из-за введенных в аэропорту «Внуково» ограничений. Отмечается, что экипажи приняли решение о возвращении, когда самолеты уже пролетали над Польшей, Литвой, Белоруссией и Псковской областью в РФ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в субботу в московских аэропортах из-за налета БПЛА ВСУ задержали и отменили более 370 рейсов.
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