Названа главная особенность бессимптомных коронавирусных больных

Высокая заразность является главной особенностью бессимптомных носителей вируса COVID-19, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Как сообщает РИА Новости, на симпозиуме России и Китая в формате видеоконференции учёный отметил, что бессимптомные больные составляют от 20 до 40% от общего количества пациентов.

По словам эпидемиолога, феномен высокой инфекционности таких носителей вируса требует особого внимания.

Чжун Наньшань подчеркнул, что в случае массового заражения с неустановленным источником важно провести тестирование всего населения этого района.

Ранее китайский эпидемиолог назвал идею естественного иммунитета «антинаучной» и рассказал, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходима массовая вакцинация.

