Названа главная особенность бессимптомных коронавирусных больных
Высокая заразность является главной особенностью бессимптомных носителей вируса COVID-19, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Как сообщает РИА Новости, на симпозиуме России и Китая в формате видеоконференции учёный отметил, что бессимптомные больные составляют от 20 до 40% от общего количества пациентов.
По словам эпидемиолога, феномен высокой инфекционности таких носителей вируса требует особого внимания.
Чжун Наньшань подчеркнул, что в случае массового заражения с неустановленным источником важно провести тестирование всего населения этого района.
Ранее китайский эпидемиолог назвал идею естественного иммунитета «антинаучной» и рассказал, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходима массовая вакцинация.
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