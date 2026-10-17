Скончался аниматор «Уоллеса и Громита» и «Побега из курятника»
Известный британский художник-мультипликатор Лойд Прайс скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщила студия Aardman в соцсети Х.
В публикации отмечается, что мастер посвятил работе в студии более 30 лет, вдохновляя и поддерживая целые поколения создателей мультфильмов.
За годы своей карьеры Лойд Прайс успел приложить руку к созданию множества знаковых проектов. В 1987 году он работал над короткометражкой «Несговорчивый дракон», завоевавшей премию Британской киноакадемии BAFTA. Также он создавал анимацию для знаменитой кукольной картины Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». На студии Aardman Прайс руководил анимационными процессами в культовых фильмах об Уоллесе и Громите, а также в первой части «Побега из курятника». Последней работой в его жизни стала вторая часть «Побега из курятника».
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