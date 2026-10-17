Психолог объяснила, почему молодежь «счастливее» старшего поколения

Екатерина Каталина в эфире НСН отметила, что молодое поколение не обязательно менее счастливо, чем старшее, но современная молодежь чаще видит разрыв между желаемой и реальной жизнью.

Исследования показывают, что «поколение цифры» оказалось самым жизнерадостным, но это не означает, что у российской молодежи нет депрессии, возможно, молодые россияне более оптимистичны, пока не столкнулись с совокупностью долгосрочных обязательств. Об этом в беседе с НСН заявила психолог Екатерина Каталина.

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Ранее издание New York Post сообщило, что поколение Z оказалось менее удовлетворено жизнью, чем молодые люди предыдущих поколений. Так, согласно опросу Gallup, более четверти молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (27%) рассказали о своем лечении от депрессии. Отмечается, что с 2019 года показатель вырос на 11 процентных пунктов.

По данным источника, доля людей, считающих свою жизнь благополучной, снизилась с 64% в 2010 году до 44% в 2026-м. Однако Каталина заметила, что прямого подтверждения того, что российская молодежь менее счастлива, чем предыдущие поколения, приведенные данные не дают.

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«Скорее наблюдается сложная картина, где сильнее заметен возрастной эффект, чем последовательное ухудшение от поколения к поколению. По данным ВЦИОМ за январь 2026 года, представители "поколения цифры" — родившиеся в 2001 году и позже — оказались самой жизнерадостной группой. 46% отнесены к категории "жизнерадостных", а 13% — к "тревожным". Среди младших миллениалов показатели были противоположнее: 29% "жизнерадостных" и 37% "тревожных". Похожую картину показывает исследование НИУ ВШЭ, проведенное в декабре 2025 года: 89% россиян в той или иной степени считают себя счастливыми. При этом среди людей 18–24 лет 38% назвали себя безусловно счастливыми, а среди россиян старше 60 лет — 28%. Это не означает, что российская молодежь не сталкивается с тревогой, депрессией или одиночеством. Но данные не показывают линейного тренда: "бабушки были счастливее родителей, родители счастливее зумеров". Возможно, молодые россияне в среднем более оптимистичны, пока не столкнулись с совокупностью долгосрочных обязательств — жильем, детьми, карьерой, кредитами и ответственностью за родственников», - предположила она.

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Психолог объяснила, почему возникает ощущение, что молодые поколения несчастнее.

«У молодых людей дольше продолжается период неопределенности: образование, первая работа, поиск профессии, самостоятельное жилье, отношения. Формально возможностей стало больше, но вместе с ними увеличилось число решений, за которые человек чувствует личную ответственность. Раньше жизненная траектория часто воспринималась как более заданная: учеба, работа, семья. Сегодня человек должен постоянно выбирать и сравнивать варианты. Это расширяет свободу, но одновременно повышает тревогу: кажется, что неправильный выбор полностью испортит будущее», - уточнила она.

Кроме того, Каталина рассказала о влиянии соцсетей на внутреннее состояние людей.

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«Социальные сети, вероятно, действительно влияют на самочувствие, но не являются единственной причиной. Они создают бесконечную "витрину" чужих достижений: успешная карьера, путешествия, привлекательная внешность, отношения, дорогие покупки. Проблема в том, что человек сравнивает свою повседневность с чужой тщательно отобранной презентацией. Возникает ощущение, что "все уже успели", а он отстает. Особенно уязвимы люди с высокой склонностью к сравнению, нестабильной самооценкой и недостатком живого общения. При этом социальные сети могут и поддерживать: через них люди находят друзей, сообщества, образовательные ресурсы и помощь. Поэтому важен не только сам факт использования соцсетей, а то, как именно человек ими пользуется», - подчеркнула специалист.

Между тем, она отметила, что рост числа людей, сообщающих о депрессии или обращающихся за лечением, не обязательно означает пропорциональный рост самого заболевания.

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«Здесь могут одновременно действовать несколько процессов: реальные изменения в уровне стресса и одиночества, снижение стигмы вокруг психотерапии и психиатрической помощи, а также большая готовность говорить о своих проблемах. Кроме того, фраза "лечатся от депрессии" не равна фразе "имеют клиническую депрессию". Это показатель обращения за лечением или наличия диагноза, а не полная оценка распространенности расстройства», - добавила психолог.

Каталина считает, что молодое поколение чаще видит разрыв между желаемой и реальной жизнью и охотнее говорит о психологическом неблагополучии.

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«Исследование ВШЭ также связывает ощущение счастья с материальным и физическим благополучием, доверием и чувством социальной сплоченности. То есть проблему нельзя свести только к телефонам, завышенным ожиданиям или "изнеженности" молодых. Что здесь является главным: соцсети или более адекватная оценка реальности? Скорее всего, работают оба механизма. С одной стороны, цифровая среда усиливает сравнение, перегружает внимание и делает чужие достижения постоянно видимыми. Это может снижать удовлетворенность даже при относительно благополучной жизни. С другой стороны, молодые люди действительно могут точнее замечать проблемы, которые раньше замалчивались. Они чаще называют одиночество одиночеством, выгорание — выгоранием, а депрессивное состояние — поводом обратиться за помощью. Более низкая самооценка счастья иногда означает не ухудшение жизни, а меньшую готовность терпеть и приукрашивать ее. Поэтому наиболее точная формулировка такая: молодые поколения могут быть не обязательно объективно менее счастливыми, но они чаще видят разрыв между желаемой и реальной жизнью и охотнее говорят о психологическом неблагополучии», - заключила собеседница НСН.

Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заметила, что родители проигрывают соцсетям в борьбе за внимание и общение с детьми, начиная с детского возраста, что в будущем приводит к депрессии.

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ФОТО: ТАСС / dpa / Jonas Walzberg
ТЕГИ:Социальные СетиМолодежьДепрессияПсихологи

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