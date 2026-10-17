Психолог объяснила, почему молодежь «счастливее» старшего поколения

Ранее издание New York Post сообщило, что поколение Z оказалось менее удовлетворено жизнью, чем молодые люди предыдущих поколений. Так, согласно опросу Gallup, более четверти молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (27%) рассказали о своем лечении от депрессии. Отмечается, что с 2019 года показатель вырос на 11 процентных пунктов.

По данным источника, доля людей, считающих свою жизнь благополучной, снизилась с 64% в 2010 году до 44% в 2026-м. Однако Каталина заметила, что прямого подтверждения того, что российская молодежь менее счастлива, чем предыдущие поколения, приведенные данные не дают.