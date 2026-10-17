Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил индийцам жениться на татарках

«Из всех впечатлений самым незабываемым будет женитьба на татарке. Можно с собой забрать, а можно оставить здесь», - сказал Минниханов в шутку.

В качестве примера он привел шахматиста Сергея Карякина, чья жена - Галия Камалова - наполовину татарка.

Ранее посол Инидии в РФ Винай Кумар заявил, что страны обсуждают безвиз для туристов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».