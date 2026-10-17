Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил индийцам жениться на татарках

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил индийским гостям жениться на татарках. Об этом он заявил во время выступления на втором Российско-Индийском форуме «Тайм» в Казани, отвечая на вопрос о том, что участники могли бы увезти с собой на память из региона, сообщает агентство «Татар-информ».

Россия и Индия обсуждают безвиз для туристов

«Из всех впечатлений самым незабываемым будет женитьба на татарке. Можно с собой забрать, а можно оставить здесь», - сказал Минниханов в шутку.

В качестве примера он привел шахматиста Сергея Карякина, чья жена - Галия Камалова - наполовину татарка.

Ранее посол Инидии в РФ Винай Кумар заявил, что страны обсуждают безвиз для туристов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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