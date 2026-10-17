Валерий Меладзе прервал концерт в Стамбуле из-за неадекватных зрительниц
Валерий Меладзе накануне прервал концерт в Стамбуле, потребовав вывести из зала двух неадекватных зрительниц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, девушки, предположительно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, толкались и пытались прорваться к сцене.
Меладзе заявил, что не станет продолжать концерт, охарактеризовав происходящее как сумасшедший дом. Попытка же певца вывести девушек через сцену обернулась истерикой, когда одна из них поняла, что её позвали не петь, но в итоге обеих нарушительниц все же выставили из зала.
Ранее Джон Бон Джови прервал концерт в нью‑йоркском Мэдисон‑сквер‑Гарден и ушел со сцены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Скончался аниматор «Уоллеса и Громита» и «Побега из курятника»
- Трамп сам наносит макияж, чтобы не выглядеть как мертвец
- Валерий Меладзе прервал концерт в Стамбуле из-за неадекватных зрительниц
- Путин поручил выделить 100 млрд на восстановление инфраструктуры после терактов
- МО: ВС РФ уничтожили 654 дрона ВСУ, снаряд HIMARS и безэкипажный катер
- МО: ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО
- Вылетевшие в РФ 5 самолетов Turkish Airlines развернулись обратно в Турцию
- Украинцы пожаловались на кафе в Париже из-за борща
- Умер боксер Денис Бойцов
- В автосервисе в Москве разбили Рorsche звезды «Беспринципных» Зиновьевой