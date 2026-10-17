Валерий Меладзе прервал концерт в Стамбуле из-за неадекватных зрительниц

Валерий Меладзе накануне прервал концерт в Стамбуле, потребовав вывести из зала двух неадекватных зрительниц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Джон Бон Джови прервал концерт со словами «Мне больно» и ушел со сцены

По данным SHOT, девушки, предположительно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, толкались и пытались прорваться к сцене.

Меладзе заявил, что не станет продолжать концерт, охарактеризовав происходящее как сумасшедший дом. Попытка же певца вывести девушек через сцену обернулась истерикой, когда одна из них поняла, что её позвали не петь, но в итоге обеих нарушительниц все же выставили из зала.

Ранее Джон Бон Джови прервал концерт в нью‑йоркском Мэдисон‑сквер‑Гарден и ушел со сцены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СтамбулКонцертПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры