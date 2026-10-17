Валерий Меладзе прервал концерт в Стамбуле из-за неадекватных зрительниц

По данным SHOT, девушки, предположительно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, толкались и пытались прорваться к сцене.

Меладзе заявил, что не станет продолжать концерт, охарактеризовав происходящее как сумасшедший дом. Попытка же певца вывести девушек через сцену обернулась истерикой, когда одна из них поняла, что её позвали не петь, но в итоге обеих нарушительниц все же выставили из зала.

Ранее Джон Бон Джови прервал концерт в нью‑йоркском Мэдисон‑сквер‑Гарден и ушел со сцены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».