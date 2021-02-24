В России за сутки выявлено менее 12 тысяч новых зараженных COVID-19

За сутки в России зарегистрировано 11 749 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных с начала пандемии увеличилось до 4 200 902. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

ВОЗ оценила ситуацию с распространением COVID-19 в мире

Скончались за прошедшие сутки 383 пациента с коронавирусом, 12 218 заболевших выписаны, передает RT.

В Москве выявлено 1417 заразившихся за сутки. В Санкт-Петербурге – 909, в Подмосковье – 695, пишет «Свободная пресса».

Ранее в ВОЗ заявили, что эпидемия COVID-19 завершится в начале 2022 года.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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