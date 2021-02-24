ВОЗ оценила ситуацию с распространением COVID-19 в мире
Число заражений коронавирусом и число жертв в мире продолжает снижаться. При этом появляется все больше стран, где выявляют мутации SARS-CoV-2. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Отмечается, что новых случаев COVID-19 продолжает снижаться на продолжении шести недель. Число зарегистрированных случаев на прошлой неделе составило 2,4 миллиона, что на 11% меньше прошлой недели. Также продолжает снижаться число летальных исходов – за неделю летальных исходов стало на 20% меньше.
При этом новые штаммы коронавируса продолжают распространяться по миру. Так, обнаруженный в Великобритании штамм выявили уже в 101 государстве. Штамм из ЮАР нашли еще в пяти странах, «бразильский штамм» – еще в восьми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru