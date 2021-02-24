В ВОЗ рассказали, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия COVID-19 завершится в начале 2022 года, сообщает датский телеканал DR со ссылкой на главу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

По его словам, наиболее худшая ситуация уже пройдена. «Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — сообщил Клюге. При этом он отметил, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях.

ВОЗ: Данных об опасности вакцин от коронавируса не поступало

Вакцинация против коронавируса эффективна лишь в том случае, когда проводится повсеместно, сообщает РИА Новости.

Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, страны не должны откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые разновидности COVID-19.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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