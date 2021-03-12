В России за сутки выявили 9 794 случая коронавируса

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 4 370 617 случаев COVID-19, передает RT.

Умерли за сутки 486 пациентов с коронавирусом, выписаны были 13 496 человек.

В Москве было выявлено 1610 случаев COVID-19, это больше, чем во всех других российских городах. Далее следуют Санкт-Петербург (957) и Московская область (476), пишет «Свободная пресса». В пятёрке антирейтинга также находятся Нижегородская область с 375 случаями и Самарская область (252).

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в пятницу сообщил об эффективности вакцины «Спутник V» против британского штамма коронавируса.

