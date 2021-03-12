В России за сутки выявили 9 794 случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 9 794 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 4 370 617 случаев COVID-19, передает RT.
Умерли за сутки 486 пациентов с коронавирусом, выписаны были 13 496 человек.
В Москве было выявлено 1610 случаев COVID-19, это больше, чем во всех других российских городах. Далее следуют Санкт-Петербург (957) и Московская область (476), пишет «Свободная пресса». В пятёрке антирейтинга также находятся Нижегородская область с 375 случаями и Самарская область (252).
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в пятницу сообщил об эффективности вакцины «Спутник V» против британского штамма коронавируса.
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Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru