Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» от британского штамма коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе исследований показала эффективность против британского штамма.
Министр рассказал, что российские специалисты провели соответствующее исследование, в результате которого выяснилось, что уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2, передает ТАСС.
Ученые заявили, что препарат «Спутник V» защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма.
Ранее телеведущий, главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников объяснил причины смерти после прививки AstraZeneca, передает Ura.ru.
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