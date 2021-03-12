Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» от британского штамма коронавируса

Министр рассказал, что российские специалисты провели соответствующее исследование, в результате которого выяснилось, что уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2, передает ТАСС.

Ученые заявили, что препарат «Спутник V» защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма.

Ранее телеведущий, главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников объяснил причины смерти после прививки AstraZeneca, передает Ura.ru.







