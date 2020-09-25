В России за сутки выявили 7212 случаев COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об осложнении ситуации с коронавирусом. По его словам, резко выросло число жителей с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. С 28 сентября он снова ввел ограничения для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Градоначальник рекомендовал им оставаться дома. Работающим пенсионерам посоветовал трудиться дистанционно, взять больничный или отпуск. Работодателей Собянин попросил перевести большую часть работников на дистанционную работу.

