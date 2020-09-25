Собянин объявил с 28 сентября о новых ограничениях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит в столице новые ограничения с 28 сентября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В обращении к жителям, которое размещено в блоге Собянина, указывается, что в последние дни в Москве фиксируется значительное увеличение числа граждан, у которых выявляется коронавирус. Ситуацию осложняют приближающиеся холода и простудные заболевания, наложение этих двух заболеваний может привести к тяжелым последствиям.

Собянин отмечает, что наиболее уязвленными становятся люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями. В связи с этим с 28 сентября этим категориям граждан рекомендуется оставаться дома.