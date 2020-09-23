В России за сутки выявили 6431 новых заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 6431 случай коронавирусной инфекции. Таковы новые данные Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Умерли 150 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, передает RT. Выписали за минувшие сутки 5750 человек, переболевших новой инфекции.
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина накануне перечислила три заболевания, которые могут ухудшить прогнозы для пациентов с COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Шамсутдинов признал вину за расстрел сослуживцев
- В России за сутки выявили 6431 новых заболевших COVID-19
- Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка
- Навальный выписался из берлинской клиники «Шарите»
- Правительство сэкономит 200 млрд рублей на переносе индексации зарплат чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru