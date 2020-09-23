В России за сутки выявили 6431 новых заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 6431 случай коронавирусной инфекции. Таковы новые данные Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В аэропорту Хельсинки привлекут собак для распознавания зараженных COVID-19

Умерли 150 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, передает RT. Выписали за минувшие сутки 5750 человек, переболевших новой инфекции.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина накануне перечислила три заболевания, которые могут ухудшить прогнозы для пациентов с COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Коронавирус
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