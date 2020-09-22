В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала три заболевания, которые могут ухудшить прогнозы для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Драпкиной, осложняют выздоровление артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве скончались 16 пациентов с COVID-19. Всего, по данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6215 новых случаев коронавируса, из них 980 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.

ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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