В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала три заболевания, которые могут ухудшить прогнозы для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Драпкиной, осложняют выздоровление артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве скончались 16 пациентов с COVID-19. Всего, по данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6215 новых случаев коронавируса, из них 980 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.
ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- В Москве скончались еще 16 пациентов с COVID-19
- Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления
- Министр культуры ушла на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус
- Макрон призвал Москву прояснить ситуацию с Навальным
- «Роскосмос» направит на МКС человека для съемок художественного фильма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru