В аэропорту Хельсинки привлекут собак для распознавания зараженных COVID-19

В аэропорту Хельсинки (Финляндия) запустят эксперимент, в рамках которого будут использовать собак для распознавания зараженных COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что проект стартует на текущей неделе.

Всего в пилотном проекте примут участие 16 специально обученных собак. Отмечается, что собакам будут давать обнюхать салфетку, которой предварительно пассажир потрет кожу. В случае обнаружения вируса собакой пассажира будут направлять на медобследование.

Вывод о том, что собаки могут распознавать запах, типичный для зараженных коронавирусом, сделали ученые ветеринарного факультета Университета Хельсинки. По их данным, собаки делают это с точностью 100%.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусФинляндия
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