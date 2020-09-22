В аэропорту Хельсинки привлекут собак для распознавания зараженных COVID-19
В аэропорту Хельсинки (Финляндия) запустят эксперимент, в рамках которого будут использовать собак для распознавания зараженных COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что проект стартует на текущей неделе.
Всего в пилотном проекте примут участие 16 специально обученных собак. Отмечается, что собакам будут давать обнюхать салфетку, которой предварительно пассажир потрет кожу. В случае обнаружения вируса собакой пассажира будут направлять на медобследование.
Вывод о том, что собаки могут распознавать запах, типичный для зараженных коронавирусом, сделали ученые ветеринарного факультета Университета Хельсинки. По их данным, собаки делают это с точностью 100%.
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