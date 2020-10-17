В России за сутки выявили 14 922 новых случая COVID-19

Еще 279 пациентов с диагностированным COVID-19 скончались в России за прошедшие 24 часа. В стране к 17 октября умерли от последствий коронавируса 24 002 человека.

За минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19 8617 пациентов. Общее число вылечившихся от инфекции россиян составляет 1 065 199.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН напомнил, что власти предпринимают разные меры для того, чтобы снизить интенсивность второй волны коронавируса в России.

«Сейчас стали следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей, значительную часть население перевели на удаленку. Это и пожилые, и больные. Кроме того, есть пожелание, чтобы до 50% сотрудников работали из дома. Мы с вами результат этих мер увидим примерно в 20-х числах октября», - отметил он.

