В России за сутки выявили 14 922 новых случая COVID-19
В России за прошедшие сутки зафиксировали 14 922 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в стране заболели COVID-19 1 384 235 человек, уточняет оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Еще 279 пациентов с диагностированным COVID-19 скончались в России за прошедшие 24 часа. В стране к 17 октября умерли от последствий коронавируса 24 002 человека.
За минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19 8617 пациентов. Общее число вылечившихся от инфекции россиян составляет 1 065 199.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН напомнил, что власти предпринимают разные меры для того, чтобы снизить интенсивность второй волны коронавируса в России.
«Сейчас стали следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей, значительную часть население перевели на удаленку. Это и пожилые, и больные. Кроме того, есть пожелание, чтобы до 50% сотрудников работали из дома. Мы с вами результат этих мер увидим примерно в 20-х числах октября», - отметил он.
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1,4 млн+14 922 / сут.
Умерли
24 002+279 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 617 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru