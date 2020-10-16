Демограф рассказал, как COVID-19 повлияет на численность населения России
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития назвал в интервью НСН главные факторы, воздействующие на демографическую ситуацию в стране
На фоне пандемии и падения рождаемости население России в нынешнем году уменьшится на 352,5 тысяч человек, прогнозирует правительство. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Более масштабным сокращение было только в 2006 году. Всего за пять лет (с 2020 по 2024 год), по предварительной оценке правительства, Россия потеряет 1,235 миллиона человек.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что нужно разделять два понятия численность населения и естественный прирост населения.
«Никакого отношения коронавирус не имеет к этим цифрам. Все эти цифры фиксировались в прогнозе Росстата еще в 2013 году. Сама численность населения – лукавый показатель. Численность населения складывается из трех компонентов: рождаемость, смертность, миграция. Миграция в зависимости от ситуации может существенно менять арифметику. Некоторые ученые предлагают в качестве рабочей силы завезти в Россию 10-20 миллионов китайских граждан, население тогда резко вырастет, - отметил эксперт.
«Реальный демографический показатель – это естественный прирост, который складывается из смертей и рождений», - добавил он.
Крупнов рассказал, что в этом году в России естественная убыль населения будет доходить до полумиллиона. По его словам, это является объективным показателем. Такая глубокая яма продлится до конца 2030-х годов. Если сейчас в России почти 147 миллиона человек, то, по прогнозам демографа, к окончанию десятилетия цифра может упасть до 144 миллиона человек.
«Если в майских указах, определяющих основные нацпроекты, речь шла о естественном приросте населения, то в июле уже шла о численности населения. Почему коронавирус вдруг в отчетах появился? Одно дело сказать, что правительство не управляет демографией, а другое дело – переложить ответственность на пандемию. Прекрасный повод на нее свалить», - считает Крупнов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Согласно документу, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достичь 78 лет. Кроме того, к 2030 году в стране должен быть обеспечен устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
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