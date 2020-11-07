В России за сутки подтвердили 20 396 новых случаев коронавируса
В России за сутки подтвердили 20 396 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в России зафиксировано 1 753 836 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки от инфекции кончались 364 человек. Всего в России от COVID-19 погиб 30 251 пациент.
В России за минувшие сутки ещё 16 803 человека смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 1 312 927 человек.
Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире НСН объяснил, почему КТ не выявляет коронавирус
«Абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования в мире не существует. Всегда есть какая-то погрешность. По коронавирусу на сегодняшний день самые достоверные методы диагностики – это ПЦР и тест на антитела. Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», - подчеркнул Карабиненко.
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Заразились
1,8 млн+20 396 / сут.
Умерли
30 251+364 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 803 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru