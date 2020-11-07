В России за сутки подтвердили 20 396 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки от инфекции кончались 364 человек. Всего в России от COVID-19 погиб 30 251 пациент.

В России за минувшие сутки ещё 16 803 человека смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 1 312 927 человек.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире НСН объяснил, почему КТ не выявляет коронавирус

«Абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования в мире не существует. Всегда есть какая-то погрешность. По коронавирусу на сегодняшний день самые достоверные методы диагностики – это ПЦР и тест на антитела. Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», - подчеркнул Карабиненко.



