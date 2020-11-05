Эксперт рассказал, когда делать КТ при коронавирусе

Компьютерная томография (КТ) должна назначаться только тем пациентам с коронавирусом, у которых бользнь протекает в тяжелой форме. Об этом заявил в ходе открытого консилиума главный специалист по лучевой диагностике Минздрава РФ Игорь Тюрин.

Он отметил, что пациентам с легкой формой коронавируса факт выявления или не выявления заболевания никаким образом не повлияет на ход лечения. Исключение составляют лишь пациенты из группы риска, течения заболевания у которых может перейти из легкой формы в тяжелую.

Тюрин добавил, что КТ нельзя использовать для профилактики или из любопытства. Он объяснил, что изменения в легких можно обнаружить не только с помощью томографии. Для этого также используется рентген.

Ранее в разговоре с НСН пульмонолог объяснил, почему КТ не выявляет коронавирус.

