Пульмонолог объяснил, почему КТ не выявляет коронавирус
Профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире НСН подтвердил слова главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава.
Компьютерная томография (КТ) легких не может обнаружить наличие инфекции коронавируса. Она выявляет лишь изменения в легких, а не их причину. Об этом заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава Игорь Тюрин. Он призвал не делать КТ без назначения врача, чтобы выявить наличие коронавируса, поскольку во многих регионах России переполнены диагностические отделения из-за ажиотажа. По словам Тюрина, для выявления коронавируса можно сделать ПЦР-тест.
Профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире НСН подтвердил слова коллеги.
«Он все правильно сказал. Это дело врача – назначить исследование или не назначить. Назначит, когда ему нужно установить или подтвердить диагноз у пациента. А то так у нас и компьютерных томографов не хватит на Россию. Абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования в мире не существует. Всегда есть какая-то погрешность. По коронавирусу на сегодняшний день самые достоверные методы диагностики – это ПЦР и тест на антитела. Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», - подчеркнул Карабиненко.
Ранее Александр Карабиненко объяснил, как восстановить легкие после коронавируса.
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