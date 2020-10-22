Пульмонолог объяснил, почему КТ не выявляет коронавирус

«Он все правильно сказал. Это дело врача – назначить исследование или не назначить. Назначит, когда ему нужно установить или подтвердить диагноз у пациента. А то так у нас и компьютерных томографов не хватит на Россию. Абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования в мире не существует. Всегда есть какая-то погрешность. По коронавирусу на сегодняшний день самые достоверные методы диагностики – это ПЦР и тест на антитела. Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», - подчеркнул Карабиненко.

Ранее Александр Карабиненко объяснил, как восстановить легкие после коронавируса.

