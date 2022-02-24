В России за сутки госпитализированы более 8,5 тысяч человек с COVID-19
За последние сутки в России выявлено 132 998 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его данным, госпитализированы были 8 632 человека, что меньше на 47,2%, чем сутками ранее. Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 80 регионах, рост - в пяти субъектах.
Скончались 762 человека с коронавирусом.
Выздоровели и выписались за сутки 136 433 человека, это 23,9% меньше по сравнению с 23 февраля.
Ранее инфекционист Николай Малышев сообщил о еще одном последствии коронавируса - речь идет о потере веса. Он уточнил, что как правило сокращается мышечная масса, поэтому болезнь нельзя считать «хорошим средством для похудения». Также из организма уходит слишком много воды.
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Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru