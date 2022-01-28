В России за сутки госпитализированы 14 046 зараженных COVID-19
За минувшие сутки в России госпитализированы 14 046 зараженных коронавирусной инфекцией.
Число новых инфицированных увеличилось на 98 040 человек, что стало наибольшим показателем с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе.
Умерли 673 пациента. Выздоровели за последние сутки 29 506 человек.
Самое большое в стране число выявленных инфицированных в Москве - 23 994 за сутки. В Санкт-Петербурге - 13 976 случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье - 8 611.
Ране врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что ближайшие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусной инфекцией, россиянам следует защищать себя и соблюдать необходимые меры профилактики.
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Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru