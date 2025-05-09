Зеленский утвердил санкции против 67 российских компаний и 58 граждан РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении десятков российских предприятий и физических лиц, а также ряда иностранных компаний, сообщается на официальном сайте офиса главы государства.

Согласно опубликованному документу, под рестрикции сроком на 10 лет попали 67 юридических лиц из России и семеро иностранных компаний, зарегистрированных в Китае, Иране, Узбекистане и Белоруссии. Помимо этого, ограничительные меры введены против 58 граждан Российской Федерации.