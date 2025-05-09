Зеленский утвердил санкции против 67 российских компаний и 58 граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении десятков российских предприятий и физических лиц, а также ряда иностранных компаний, сообщается на официальном сайте офиса главы государства.
Согласно опубликованному документу, под рестрикции сроком на 10 лет попали 67 юридических лиц из России и семеро иностранных компаний, зарегистрированных в Китае, Иране, Узбекистане и Белоруссии. Помимо этого, ограничительные меры введены против 58 граждан Российской Федерации.
Из приложения к указу следует, что санкции затронули предприятия металлургической, машиностроительной, авиационной и химической отраслей, а также ряд проектных организаций, которые в Киеве связывают с российским оборонно-промышленным комплексом. В перечень, в частности, вошли арзамасское ОКБ «Импульс», Всероссийский институт легких сплавов, Самарский металлургический завод, Соликамский магниевый завод и ПАО «Гидроавтоматика».
Инициатором введения новых ограничений выступил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). После одобрения списка, как того требует национальное законодательство, его решение было утверждено указом президента. Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить о принятых мерах компетентные органы ЕС, США и других стран, а также обратиться с предложением о введении аналогичных санкций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru