Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов заканчивается после слов Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «этап лживых нарративов» близок к завершению, а истина начинает выходить на поверхность. Соответствующее заявление он сделал в ответ на высказывание спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о необходимости прямых переговоров для разрешения украинского конфликта.

Дмитриев отметил, что «правда прорывается наружу», комментируя публикацию, в которой цитировались слова Уиткоффа.