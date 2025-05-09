Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов заканчивается после слов Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «этап лживых нарративов» близок к завершению, а истина начинает выходить на поверхность. Соответствующее заявление он сделал в ответ на высказывание спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о необходимости прямых переговоров для разрешения украинского конфликта.

Дмитриев отметил, что «правда прорывается наружу», комментируя публикацию, в которой цитировались слова Уиткоффа.

Дмитриев назвал условия для успешных переговоров России с партнерами

Спецпосланник президента США ранее заявлял, что невозможно достичь разрешения конфликта без прямых переговоров между США и президентом России Владимиром Путиным, считая нелепым исключать такую возможность.

В ответ на эти заявления, президент России подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий, что, по мнению Дмитриева, подтверждает верность прозвучавших слов о «правде» и необходимости диалога, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияКирилл Дмитриев

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