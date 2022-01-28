Эксперт предупредил о «тяжелых неделях» из-за коронавируса

По мнению специалиста, число новых случаев COVID-19 будет «увеличиваться и увеличиваться», пишет РИА ФАН.

«Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и "омикрон" наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», — рассказал Малышев в беседе с РИА Новости.

Инфекционист отметил, что максимальные цифры заболеваемости спрогнозировать сложно, однако быть «оптимистом пока не получается».

«В общем, две недели будет еще очень тяжело», — подчеркнул Малышев.

Эксперт призвал защищаться от вируса, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты и «прожить с умом» эти несколько недель, пишет RT.

