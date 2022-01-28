Эксперт предупредил о «тяжелых неделях» из-за коронавируса
Ближайшие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусной инфекцией, россиянам следует защищать себя и соблюдать необходимые профилактические меры. Об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
По мнению специалиста, число новых случаев COVID-19 будет «увеличиваться и увеличиваться», пишет РИА ФАН.
«Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и "омикрон" наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», — рассказал Малышев в беседе с РИА Новости.
Инфекционист отметил, что максимальные цифры заболеваемости спрогнозировать сложно, однако быть «оптимистом пока не получается».
«В общем, две недели будет еще очень тяжело», — подчеркнул Малышев.
Эксперт призвал защищаться от вируса, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты и «прожить с умом» эти несколько недель, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Эксперт предупредил о «тяжелых неделях» из-за коронавируса
- Медведев: Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров
- Глава Еврокомиссии допустила отключение России от SWIFT
- Финансист предрек доллар по 72-76 рублей к концу зимы
- Дмитрий Медведев объяснил переименование милиции в полицию
- Илон Маск: Байден считает американцев дурачками
- Оператор: Отключение электроэнергии в Казахстане произошло не из-за майнеров
- Инфекционист предрек шестизначные цифры заболеваемости COVID-19 за сутки
- СМИ: В Москве не будут вводить локдаун из-за «омикрона»
- Россия потребовала вывода нелегальных иностранных сил из Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru