Инфекционист предрек шестизначные цифры заболеваемости COVID-19 за сутки
Шестизначные суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России могут быть зафиксированы уже в течение недели. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о том, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 число новых случаев инфекции в сутки может стать шестизначным.
«Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора, предвещала то, что мы можем достигнуть показателя ежедневной заболеваемости более 100 тысяч. Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты», — поделился Вознесенский.
Как отметил эксперт, текущая ситуация «вполне позволяет достичь этого показателя» в течение следующей недели от 27 января, пишет RT.
Между тем иммунолог Николай Крючков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет наблюдаться еще как минимум 2,5 недели, сообщают Известия.
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