Инфекционист предрек шестизначные цифры заболеваемости COVID-19 за сутки

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о том, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 число новых случаев инфекции в сутки может стать шестизначным.

«Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора, предвещала то, что мы можем достигнуть показателя ежедневной заболеваемости более 100 тысяч. Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты», — поделился Вознесенский.

Как отметил эксперт, текущая ситуация «вполне позволяет достичь этого показателя» в течение следующей недели от 27 января, пишет RT.

Между тем иммунолог Николай Крючков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет наблюдаться еще как минимум 2,5 недели, сообщают Известия.

