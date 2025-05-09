В Германии с венков у мемориала Дахау срезали российские и белорусские ленты

Российское посольство в Берлине сообщило о вандализме в отношении памятных венков, возложенных 6 мая у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене, рядом с мемориальным комплексом в Дахау. По данным дипмиссии, с венков, установленных послом Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в Мюнхене, были срезаны ленты с российской и белорусской символикой.

В распространенном заявлении говорится, что все памятные ленты, выполненные в цветах государственных флагов, исчезли вскоре после церемонии. Посольство также предоставило фотографии, на которых зафиксированы венки без лент.