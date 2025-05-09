В Германии с венков у мемориала Дахау срезали российские и белорусские ленты
Российское посольство в Берлине сообщило о вандализме в отношении памятных венков, возложенных 6 мая у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене, рядом с мемориальным комплексом в Дахау. По данным дипмиссии, с венков, установленных послом Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в Мюнхене, были срезаны ленты с российской и белорусской символикой.
В распространенном заявлении говорится, что все памятные ленты, выполненные в цветах государственных флагов, исчезли вскоре после церемонии. Посольство также предоставило фотографии, на которых зафиксированы венки без лент.
Церемония возложения венков была приурочена ко Дню Победы и прошла у места массовых казней советских военнопленных. В годы Второй мировой войны стрельбище в Хебертсхаузене использовалось СС для проведения расстрелов — узников лагеря Дахау, преимущественно советских солдат, использовали как мишени для обучения эсесовцев.
Казни были перенесены на окраину лагеря после того, как регулярные расстрелы вызвали панику среди заключенных. Помимо казней, в Дахау и его окрестностях проводились медицинские эксперименты над узниками, передает «Радиоточка НСН».
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