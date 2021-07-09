В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 со 2 января

Максимальное со 2 января число новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в России за минувшие сутки - 25 766. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В целом количество зарегистрированных случаев COVID-19 выросло до 5 733 218.

Онищенко сравнил ущерб от коронавируса и гриппа

Умерли 726 пациентов с коронавиурсом, выписаны 21 832 человека, передает RT.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, из каких стран россияне привозят в страну индийский штамм коронавируса, пишет «Свободная пресса».

Разговоры о «заразности» новых штаммов – от лукавого, самый главный принцип – вакцины работают, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН.



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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Коронавирус
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