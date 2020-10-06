Роспотребнадзор: Люди с генными мутациями не могут заразиться коронавирусом

Люди, имеющие определенные генные мутации, не могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотренадзоре, передает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, ряд изменений в генах могут упростить или усложнить проникновение вируса в клетки. Исследование генетических вариантов позволяет определять людей, наиболее подверженных риску заражений и «защищенных», пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что пациенты, переболевшие сезонной простудой, могут иметь антитела к коронавирусу. Такие выводы сделал Роспотребнадзор по результатам исследований, проведенные учеными США.





