Роспотребнадзор: Люди с генными мутациями не могут заразиться коронавирусом
Люди, имеющие определенные генные мутации, не могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотренадзоре, передает РИА Новости.
Согласно данным ведомства, ряд изменений в генах могут упростить или усложнить проникновение вируса в клетки. Исследование генетических вариантов позволяет определять людей, наиболее подверженных риску заражений и «защищенных», пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что пациенты, переболевшие сезонной простудой, могут иметь антитела к коронавирусу. Такие выводы сделал Роспотребнадзор по результатам исследований, проведенные учеными США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru