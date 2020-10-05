Главврач Коммунарки заявил, что Москва готова к новому пику COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что столичное здравоохранение готово к новому пику заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVI.



Проценко отметил, что система здравоохранения города весной и летом этого года слаженно работала над ситуацией с коронавирусной инфекцией. Главврач также сообщил, что, несмотря на рост заболеваемости, в больницах Москвы не ожидается недостатка мест для инфицированных.



Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил о том, что власти города не намерены вводить пропускной режим из-за распространения COVID-19.



За сегодняшний день в Москве зарегистрировано более трёх тысяч заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице выявлено 307 477 случаев заражения.

