В России выявлено 24 715 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.

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Скончались 555 зараженных. Выписаны 27 636 человек, которые излечились, передает RT.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что власти России не торопятся давать жителям доступ к вакцине Pfizer.

«Разговоров много, но никто не собирается огульно ее регистрировать в России, не проведя всесторонних исследований внутри страны и не проанализировав весь полученный опыт», - отметил глава центра Гамалеи.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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