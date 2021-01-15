В России выявлено 24 715 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Скончались 555 зараженных. Выписаны 27 636 человек, которые излечились, передает RT.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что власти России не торопятся давать жителям доступ к вакцине Pfizer.
«Разговоров много, но никто не собирается огульно ее регистрировать в России, не проведя всесторонних исследований внутри страны и не проанализировав весь полученный опыт», - отметил глава центра Гамалеи.
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Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
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