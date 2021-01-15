В России выявлено 24 715 новых случаев заражения COVID-19

Скончались 555 зараженных. Выписаны 27 636 человек, которые излечились, передает RT.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что власти России не торопятся давать жителям доступ к вакцине Pfizer.

«Разговоров много, но никто не собирается огульно ее регистрировать в России, не проведя всесторонних исследований внутри страны и не проанализировав весь полученный опыт», - отметил глава центра Гамалеи.

