Ярмольник: Грачевский был человеком, всегда готовым прийти на помощь

Имя художественного руководителя «Ералаш» Бориса Грачевского стало синонимом детского юмористического журнала, его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на артиста Леонида Ярмольника.

По его словам, Грачевский не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, он сам готов был всем помогать. «Мы ждали, когда поутихнет пандемия, чтобы можно было на съёмочной площадке собираться», - сказал Ярмольник.

Грачевский скончался на 72-м году жизни. Он был госпитализирован с COVID-19 еще в конце декабря 2020 года. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Грачевский был советским и российским режиссером, сценаристом. Являлся автором проекта "Социальная реклама". Руководил журналом "Ералаш" с 2002 года.

