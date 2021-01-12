В России выявлено 22 934 новых случая COVID-19
12 января 202111:07
В России за сутки зафиксированы 22 934 новых случая заболевания коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба.
Всего с начала пандемии заразились COVID-19 почти 3,5 млн человек - 3 448 203, передает RT.
Умер 531 пациент с ковидом. Выписаны за сутки 24 755 человек.
В Москве за сутки зафиксировано 5001 новых инфицированных, в Санкт-Петербурге 2731, в Подмосковье 1083, пишет «Свободная пресса».
Ранее российские ученые заявили о выявлении уникального «российского» вида SARS-CoV-2.
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Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
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12 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru