В России выявлено 22 934 новых случая COVID-19

В России за сутки зафиксированы 22 934 новых случая заболевания коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба.

Всего с начала пандемии заразились COVID-19 почти 3,5 млн человек - 3 448 203, передает RT.

Умер 531 пациент с ковидом. Выписаны за сутки 24 755 человек.

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В Москве за сутки зафиксировано 5001 новых инфицированных, в Санкт-Петербурге 2731, в Подмосковье 1083, пишет «Свободная пресса».

Ранее российские ученые заявили о выявлении уникального «российского» вида SARS-CoV-2.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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