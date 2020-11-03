В России выявлено 18 648 новых заболевших коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 18 648 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Умерли 355 пациентов, выписаны 15331 человек.
Больше всего случаев новой инфекции зафиксировано в российской столице - 5150. На втором и третьем месте Санкт-Петербург и Подмосковье: 944 и 567 соответственно, сообщает RT.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство привезенных в Россию случаев коронавируса – из Турции. По ее словам, 90% ввезенных с сентября случаев коронавируса пришли из этой страны. Пресс-секретарь «Российского союза туриндустрии» (РСТ) Ирина Тюрина рассказала НСН, откуда появились такие цифры по заражениям российских туристов коронавирусом в Турции.
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Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru