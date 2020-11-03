В Томской области откроют первый частный госпиталь для пациентов с COVID-19
Медицинское объединение «Здоровье» 15 ноября откроет первый частный респираторный госпиталь в Томской области. Расположен он под Томском.
В учреждении будет 87 мест, в нем будут размещать больных, заразившихся коронавирусом, сообщила в соцсетях депутат Госдумы от Томской области, член комитета по охране здоровья и владелец компании Татьяна Соломатина.
По ее словам, сейчас палаты оснащаются необходимой мебелью и медицинским оборудованием, ведется работа с поставщиками по поставке лекарств.
Парламентарий заявила, что госпиталь призван помочь региону в борьбе с эпидемией коронавируса. Учреждение уже получило лицензию на оказание медицинской помощи больным с COVID-19. Пациенты с коронавирусом будут лечиться в госпитале бесплатно, за счет средств фонда ОМС.
Между тем, в Роспотребнадзоре оценили шансы заболевания коронавирусом в лифте, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru