В Томской области откроют первый частный госпиталь для пациентов с COVID-19

По ее словам, сейчас палаты оснащаются необходимой мебелью и медицинским оборудованием, ведется работа с поставщиками по поставке лекарств.

Парламентарий заявила, что госпиталь призван помочь региону в борьбе с эпидемией коронавируса. Учреждение уже получило лицензию на оказание медицинской помощи больным с COVID-19. Пациенты с коронавирусом будут лечиться в госпитале бесплатно, за счет средств фонда ОМС.

Между тем, в Роспотребнадзоре оценили шансы заболевания коронавирусом в лифте, передает RT.



