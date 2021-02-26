В России выявлено 11 086 новых случаев COVID-19
26 февраля 202111:11
В России зарегистрировано 11 086 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 11 198 заболевших.
Скончались за сутки 428 человек с COVID-19, выписаны были 15 722 человека.
Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Москве — 1336. В Санкт-Петербурге – 947, Подмосковье – 502, пишет «Свободная пресса».
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал сроки новой волны COVID-19.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru