В России выявлено 11 086 новых случаев COVID-19

В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт» Количество безработных в столице за полгода снизилось на 70% Искусственный интеллект помог столичным врачам поставить миллион предварительных диагнозов В Москве открылась горячая линия по поддержке промышленных предприятий Последняя пятница зимы в столице будет аномально теплой