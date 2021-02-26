В России выявлено 11 086 новых случаев COVID-19

В России зарегистрировано 11 086 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 11 198 заболевших.

Азербайджан получит 4 млн доз вакцины CoronaVac

Скончались за сутки 428 человек с COVID-19, выписаны были 15 722 человека.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Москве — 1336. В Санкт-Петербурге – 947, Подмосковье – 502, пишет «Свободная пресса».

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал сроки новой волны COVID-19.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры