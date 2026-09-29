Розенбаум назвал «враньем» информацию в СМИ о кишечной палочке в «Толстом фраере»

Народный артист РФ Александр Розенбаум заявил, что не верит результатам лабораторной проверки блюд из петербургской сети «Толстый фраер». Об этом пишет Life.ru.

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Согласно появившейся в СМИ иноформации, в четырёх из пяти проверенных блюд из заведений сети была обнаружена кишечная палочка. Также сообщалось о повышенном микробном загрязнении.

По словам музыканта, данные публикации - враньё.

«Не верю. Враньё. Желтуха», — заключил Розенбаум.

Ранее эксперты Роскачества выявили нарушения, включая следы кишечной палочки, в бургерах пяти крупнейших сетей общественного питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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